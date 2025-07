Acusan a Katia de Gran Hermano de plagio: "Es mi copia"

El ingreso de Katia La Tana a Gran Hermano generó una gran repercusión en el afuera. En las últimas horas, Kitty, integrante del grupo musical Las Culisueltas, disparó contra la nueva participante y fue picante con sus declaraciones.

A través de sus historias de Instagram, la artista sentenció: "Las Culisueltas pegó gracias a mí, porque estaba rubia, y de ahí salieron todas rubias. Esa es la verdad. Yo cambié el look el año pasado porque me estaban jodiendo con que estaba rubia por La Joaqui y eso me afectaba. Y ahora pasa esto...".

"El productor de Las Culisueltas trabajó en La 100 con Santiago del Moro... No quiero imaginar, pero me parece que se va a mandar una. ¡Ojo! Huelo a estrategia como tantos reemplazos que buscaron de mí. Pero como ustedes no son bolu... No se confundan. Yo no trabajo con antiguos representantes y esto puede ser obra de eso, así que espero me equivoque, pero hoy las redes sociales nos encuentran y sacan caretas rápido y fácil", escribió luego.

"No era ninguna coincidencia y si Gran Hermano quería a la verdadera era fácil. Por las redes y contactos... Se dieron cuenta... Se hizo todos los programas de TV en su momento y su rating se les rankeó a todos porque fuimos las número 1 de momento", siguió.

"Ahí adentro tienen a mi copia, corta. Porque es mi copia, siempre quiso ser yo y llegó hasta mi cama la sinvergüenza gruperita", disparó filosa.

Por otro lado, Fede Bongiorno usó su cuenta de X, ex Twitter, para revelar que Katia solía estar en un grupo llamado "Las Wachiburras", competencia de Las Culisueltas, y por eso La Kitty la acusa de copiarla e hizo todo ese descargo en Instagram.

