Demoraron a L-Gante en un control policial: el motivo

L-Gante, el referente de la Cumbia 420, volvió a quedar envuelto en un problema legal tras ser demorado y detenido en un control policial por conducir sin poseer la licencia habilitante. El incidente tuvo lugar en la localidad de General Rodríguez.

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer la información de último momento en su programa, donde reveló todos los detalles del episodio, incluyendo material fotográfico exclusivo. “La información de último momento es que L-Gante fue detenido y demorado en un control policial por estar manejando estando inhabilitado en General Rodríguez”, comenzó diciendo el conductor.

Etchegoyen afirmó que, según la información transmitida por fuentes policiales, el cantante estuvo “más de una hora demorado”. Elián Valenzuela venía conduciendo un automóvil de color negro y fue demorado por la Policía bonaerense. El conductor del ciclo aclaró la gravedad de la situación: “No tiene licencia de conducir Elián porque está inhabilitado repito”. El periodista complementó la información mostrando las imágenes del momento: “Ahí estás viendo las fotos que me enviaron donde se ve a L-Gante demorado en el control policial”.

Para sumar contexto legal, el abogado Leonardo Sigal, quien denunció al cantante hace dos años, sumó información crucial. Sigal explicó que Elián Valenzuela “tiene una doble inhabilitación que le impide manejar un auto”.

El abogado Sigal detalló que, al conducir el vehículo en esas condiciones, el cantante estaría incumpliendo la medida legal vigente, lo cual podría acarrear consecuencias inmediatas. “Las autoridades labraron las actas y eso dice que él venía conduciendo y con eso está incumpliendo la medida y el juez puede pedir la detención inmediata si quiere después de esto”, aseveró Sigal.

El abogado confirmó que, tras enterarse de la detención, ya había tomado acciones legales. “Ahora le solicité a la fiscalia que pida eso y ya hice esa presentación al fiscal y estoy esperando que se expida”.

Respecto a las circunstancias del incidente, Sigal indicó que L-Gante se habría comunicado con un familiar para solventar la situación legal del vehículo: “Elián llamó a la madre para que vaya con los papeles del auto BMW que tiene y por lo que sé venía solo manejando”. A pesar de la gravedad de la falta, el streamer fue finalmente liberado: “Después de varios minutos, los policías que se encontraban en el lugar lo dejaron ir”, concluyó Etchegoyen.

