Intento de robo en Corrientes: el dueño de la casa detuvo al ladrón

Este miércoles 19, alrededor de las 5.30, la Policía de Corrientes detuvo a un joven de 25 años que habría intentado robar en un domicilio ubicado en el barrio Cremonte.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Belascoain y Ramón Contreras, cuando el dueño de la casa advirtió que el sospechoso intentaba llevarse una rueda y una caja de herramientas.

El propietario logró demorar al hombre y dio aviso a la Policía a través del 911.

Al llegar, los policías procedieron a la detención del joven y al secuestro de un arma blanca que llevaba entre sus pertenencias.

El detenido fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la autoridad fiscal para seguir con los trámites correspondientes.