Corrientes: un hombre fue condenado a tres años de prisión por lavado de dinero

Martín Esteban Alcoba Sciortino fue condenado el lunes a tres años de prisión en suspenso y por el delito de “lavado de activos”. El correntino fue noticia en Misiones en 2024 luego de chocar con el automóvil que conducía y darse a la fuga, abandonando al motociclista Sergio Daniel “Manteca” Martínez, quien murió a raíz de las graves lesiones.

La pena a cumplir se acordó tras un juicio abreviado, donde el acusado admitió los hechos, firmando la resolución con presencia de su abogado y ante el fiscal del Tribunal Federal.

La condena que recibió Alcoba Sciortino está relacionada con una estafa a gran escala que cometió hace casi una década y por la cual en 2021 recibió por parte de la Justicia de Chubut dos años y ocho meses en carácter de ejecución condicional.

De acuerdo a distintas publicaciones periodísticas, y hasta informes del Ministerio Público Fiscal chubutense, fue el primer condenado por estafas virtuales en esa provincia (se presume que hubo al menos 150 damnificados, sin embargo, le probaron seis hechos).

El imputado ofrecía cámaras fotográficas digitales a través de redes sociales, entre otras aplicaciones. Para la Justicia, una parte de la maniobra delictiva estaba clara, sin embargo, se debía establecer cómo y dónde movió el dinero producto de las estafas. Eso fue responsabilidad de los investigadores correntinos, que le iniciaron una causa por “lavado de activos”.

Las pesquisas establecieron que “tras desarrollar un esquema fraudulento mediante plataformas web y suplantación de identidades para realizar estafas, los fondos obtenidos ilícitamente fueron canalizados a través de diversas cuentas bancarias y billeteras virtuales bajo control del acusado y el de su entonces pareja (que también fue condenada a tres años en suspenso).

Las maniobras delictivas de ambos se iniciaron en 2016 y se extendieron hasta 2020, evidenciándose a través de la adquisición de bienes incompatibles con sus ingresos declarados. Entre dichos bienes se destacan: dos lotes en Corrientes capital y cuatro vehículos adquiridos entre 2017 y 2020, tales como un Audi A4, dos camionetas Ford Ranger y un Peugeot 408 Sport, todos contrastantes con el perfil económico modesto declarado por la mujer, aparentemente ligado a actividades de servicios de belleza”.

Muerte, fuga, captura y una fianza que lo devolvió a las calles

De acuerdo a la imputación, el miércoles 1 de mayo de 2024 a las 6.10 y al volante de un Renault Fluence con pedido de secuestro por robo, Alcoba Sciortino atropelló y mató al motociclista Sergio Daniel Martínez (34), a quienes sus conocidos le decían “Manteca” y que residía en el barrio Yacyretá con su pareja y dos hijos pequeños.

La tragedia vial ocurrió sobre la avenida Quaranta a la altura del acceso al Parque de la Ciudad. El automovilista no detuvo su marcha y no asistió a la víctima, dándose a la fuga, según los datos obrantes en el expediente.

Luego abandonó el Renault Fluence en la entrada al barrio Itaembé Miní. Permaneció prófugo de la Justicia hasta que tres días después se entregó. En diciembre último, recuperó la libertad bajo caución de 4 millones de pesos (otorgada por el juez Walter Balor) y en febrero pasado el fiscal de Instrucción 6, René Casals requirió la elevación a juicio oral por “homicidio culposo en accidente de tránsito doblemente agravado por exceso de velocidad y huir del lugar del hecho abandonando a la victima”, luego su defensa se opuso y actualmente el expediente está en Cámara de Apelaciones.

Con información de Primera Edición