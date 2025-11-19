Olimpiadas de Rentas: Corrientes es sede del evento deportivo nacional

La ciudad de Corrientes es sede del 27º Encuentro Nacional de Rentas, que reúne a 400 empleados de organismos tributarios de todo el país en el marco de las olimpiadas deportivas, sociales y culturales del sector.

El evento comenzó el 18 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 22, con una amplia agenda de actividades deportivas y recreativas.

Jornada inaugural

La apertura se realizó en el Centro de Convenciones de Corrientes, con la presencia del intendente Eduardo Tassano, autoridades deportivas provinciales y representantes de la Dirección General de Rentas.

La primera noche cerró con la actuación de la Banda de Música de la Policía de Corrientes y grupos chamameceros, que dieron el marco cultural al inicio del encuentro.

Competencias y propósito del evento

El encuentro, que cada año se desarrolla en una provincia distinta, incluye competencias de fútbol, vóley, atletismo, pádel y otras disciplinas.

El objetivo principal es fortalecer los lazos sociales dentro de la comunidad tributaria a través del deporte, el compañerismo y el respeto mutuo.

Impacto en Corrientes

El intendente Tassano destacó que este tipo de actividades fortalece el turismo provincial y posiciona a Corrientes como un destino atractivo a nivel nacional.