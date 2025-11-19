Preocupación por Benjamín Vicuña: su entorno filtró un mensaje que encendió alarmas

Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que trascendieran detalles sobre su presente personal y la tensión que generan las recientes apariciones públicas de la China Suárez.

En una nueva emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorre sorprendió al dar a conocer un mensaje que, según contó, proviene del círculo íntimo del actor.

Según relató la conductora, el ánimo de Vicuña estaría lejos de su mejor versión. “Me llega un mensaje del entorno de Vicuña. Me dicen que está muy deprimido, que está muy caído, que tienen mucha preocupación por él, no está queriendo ni salir a la calle, tiene pocas ganas de grabar, la está pasando muy mal y ahora hasta chequea si hay prensa la salida porque no quiere hablar más”, reveló Latorre frente a sus compañeros.

La charla derivó rápidamente en la dinámica familiar del actor. Ante la consulta de Lizardo Ponce sobre cómo se organizaba en estos días, Yanina no dudó en aclararlo.

”¿Está con los hijos él ahora?”, quiso saber él. La panelista respondió sin vueltas: “Está con los hijos porque la China se estaría yendo entre hoy y mañana a Estambul en con su novio”. Un comentario que dejó expuesta la preocupación general en torno al presente del chileno.

