El importante anuncio que Oriana Sabatini hizo por redes sociales

Después de un tiempo alejada de los escenarios, Oriana Sabatini sorprendió a sus seguidores con un importante anuncio en redes sociales, confirmando su regreso a la música.

Durante 2024, la artista se centró en la organización y celebración de su boda con Paulo Dybala, lo que la llevó a poner en pausa su carrera tanto en la actuación como en la música. Sin embargo, tras la boda, decidió retomar su faceta artística y reveló detalles sobre su próximo lanzamiento.

¿Qué detalles se conocen sobre el regreso de Oriana Sabatini a la música?

La hija mayor de Osvaldo Sabatini y la actriz venezolana Catherine Fulop compartió un mensaje inesperado en redes sociales, mostrándose con una mezcla de nervios, ansiosa y sobre emocionada. A través de un video en su cuenta personal de Instagram @oriansabatini, reveló que el próximo 6 de marzo lanzará su nuevo tema “Pinamar”, marcando su regreso a la música.

Oriana, entusiasmada, expresó: “Al fin puedo contarles esto”. Con esta revelación, compartió con sus más de 6,7 millones de seguidores su vuelta a la música, lo que emocionó a muchos de sus fans. En los miles de comentarios que recibió, sus seguidores le agradecieron por regresar a cantar, luego de una pausa que decidió tomarse, y que, seis meses después de su boda con el futbolista, retoma con gran ilusión.

Los rumores de embarazo

Oriana Sabatini, en las últimas semanas se convirtió en el centro de atención cuan do se vio envuelta en fuertes rumores de un posible embarazo, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores. Ante la creciente especulación, la artista decidió romper el silencio y aclarar la situación con un fuerte mensaje.

Tras compartir varias fotos en su cuenta de Instagram, muchos comenzaron a sospechar que podría estar esperando su primer hijo con el futbolista. Un comentario en X se destacó por su tono crítico: "¿Se imaginan que no está embarazada y le reviven todos los traumas a la pobre mina?".

Lejos de quedarse callada, Oriana respondió de manera directa: "¿Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un período de depresión y atracones?". Con estas palabras, la cantante no solo desmintió los rumores sobre su embarazo, sino que también puso en evidencia la presión constante sobre su cuerpo y los efectos que esta tiene sobre su bienestar emocional.

