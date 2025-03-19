La frase de la hermana de Lali Espósito : "¿Querés matar al Presidente?"

Una nueva polémica envuelve a un ciclo de streaming y promete dar qué hablar. Durante la emisión de este martes de "Patria y Familia", programa que se emite por Luzu TV, realizaron una dinámica que tenía que ver con que sus espectadores envíen un audio de WhatsApp contando una situación de su vida, mientras que los miembros del ciclo prometían ser una especie de "abogado del diablo", es decir, defender al oyente "sí o sí".

En este sentido, Juli Castro -una de las integrantes de Patria y Familia- bromeó con que ella podría "defender lo indefendible" citando el siguiente ejemplo: "Vos podés matar al Presidente que yo te voy a defender".

Confesa opositora tras el cruce entre su hermana Lali y Javier Milei, Anita Espósito no dejó pasar la oportunidad de mostrar su rechazo por el primer mandatario: "¿Vos querés matar al Presidente? Andá, negra, andá yendo... Yo te banco, ¿querés una bolsa negra?", señaló la co-conductora, al momento que sus compañeros bromeaban por el difícil lugar en el que se habían metido.

"Quise tirar un ejemplo...", se justificó la hija de Momi Giardina, aunque en realidad lo que tomó trascendencia fue el comentario de la hermana de Lali, no sólo por tratarse de ella, sino porque dejó en claro su postura respecto del jefe de Estado.

La reacción de Manuel Adorni al comentario de Anita Espósito

Ante esto, el vocero presidencial no dudó en reaccionar, compartiendo la publicación de la cuenta @RealTime, con signos de pregunta, que invitan a pensar que el funcionario opina que el episodio en el streaming de Nicolás Occhiato no sólo está fuera de lugar, sino que también es un absurdo.

Por supuesto, los libertarios no demoraron en llegar al posteo de Adorni con comentarios como: "Lo complejo es que se hayan normalizado este tipo de comentarios. No hay demandas, la Justicia no hace nada"; "¿No es un delito esto?"; "Están tirando mucho de la soga estos hijos de puta. Si quieren una guerra civil la van a tener, pero al Presidente se lo defiende", entre otros.

En tanto, muchos destacaron que se trataba de una broma y que está sacado de contexto: "Buscan enemigos por todos lados ustedes", le respondió una usuaria al vocero.

