Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están planeando su casamiento

Desde hace algunas semanas, el rumor de una reconciliación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a circular. Con el correr de los días, estas versiones cobraron fuerza, ya que vieron a la artista en estadio del Atlético de Madrid, alentando al futbolista.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que Carlos Monti aseguró en su programa MBA, de la TV Pública, que la cantante y el "Motorcito" se comprometieron para casarse en los próximos meses.

El video de la presencia de La triple Y en el estadio Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid lo viralizó Juan Etchegoyen, a quien le llegó directo de una fuente en “El Colchonero”. Ahora, tal como confirmó Monti junto a Juan Etchegoyen en MBA, la boda de la pareja sería en Ibiza, en el próximo verano europeo.

El conductor mantuvo una conversación en vivo con Roberto Antolín, periodista europeo, en la cual se compartieron varios detalles de la inminente ceremonia. “A ver, varios datos. Primer punto: no hacen la despedida de solteros en el mismo lugar donde se casan”, comenzó contando el español.

“En Ibiza la gente se casa de blanco. Es una boda un poco hippie, una boda un poco diferente. Es como en Las Vegas. ¿Vale? Imagínate que te casas en Las Vegas. Pues te casas en Ibiza, todos de blanco, los invitados de blanco. Es algo no tan formal, pero es un acto bonito entre dos personas”, sumó Antolín.

“Va a ser súper secreto. Yo creo que la imagen de Tini viendo el partido en el Metropolitano está dando la vuelta al mundo, sobre todo en Argentina. Ella acá está mejor porque no tiene tanta presión de los medios. Es decir, la vida de Rodrigo De Paul y Tini en Madrid es mucho más fácil de lo que sería en Argentina o en Miami. Esa es la realidad”, explicó, dando a entender que la pareja se casaría allá por la presión mediática de los medios argentinos.

