Vicuña reveló cuánto impactó el ataque de la China Suárez en su intimidad con Anita

No fue el mejor escenario ni mucho menos. Pero había que salir a combatir la situación de alguna forma, para que la bola mediática no se transforme en algo imposible de detener. Eso mismo fue lo que vivió Benjamín Vicuña hace apenas unos días, luego de que la China Suárez lo defenestre por completo a través de un gravísimo posteo en sus redes sociales.

Más allá de que siempre parecieron tener una relación armoniosa tras su separación y como padres de dos pequeños -Magnolia y Amancio-, la historia entre la China y Vicuña se desmadró hace poco luego de que el chileno se oponga a que sus hijos viajen con ella a Turquía, revocando el permiso para que los menores puedan irse a Estambul con ella y Mauro Icardi.

Eso generó una reacción violenta por parte de la China, que a través de un posteo en su cuenta de Instagram destapó un escándalo. Acusó al padre de sus hijos de haberle sido infiel mientras estaban en pareja -con ella de hecho estando embarazada-, lo trató de ser un mal padre que no se preocupa por los chicos y hasta lo trató de adicto, además de cuestionarlo como ser humano.

Si bien Vicuña no salió a hablar públicamente de todo esto porque, según dijo, no quería hacer mucho más grande el escándalo, por estas horas decidió romper el silencio y hablar -aunque fuese a cuentagotas- del daño colateral que estas declaraciones de la actriz tuvieron sobre su vida privada. Se dijo que él estuvo muy dolido y hasta bajoneado por todos estos comentarios, pero ahora blanqueó realmente cuánto lo afectó.

BENJAMÍN VICUÑA CONTÓ LAS DURAS SECUELAS QUE DEJÓ SU GUERRA CON LA CHINA SUÁREZ

Tras volver de la Patagonia, donde pasó unos días de relax junto a sus hijos -no solo los que tiene con la China sino también los que comparte con Pampita, que también estuvo en el sur de vacaciones-, Benjamín fue interceptado por las cámaras de LAM que le preguntaron por el viaje que ahora Magnolia y Amancio hacen con la actriz rumbo a Turquía. Y es que, de alguna forma, el chileno terminó dándole el permiso a que sus hijos pudieran irse por 15 días.

“Hay que seguir… yo hago foco en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo… y seguir. No me puedo hacer cargo de lo que dice”, comenzó respondiendo Vicuña sobre el ataque que recibió por parte de la ex Casi Ángeles en estas semanas. Luego confirmó que el contacto se rompió y que ahora todo se maneja por vía legal: “No hay diálogo, todo es por abogados. Una pena pero son cosas que pasan…”.

Segundos después, Benjamín avisó que detrás de él salía Anita Espasandín, su actual pareja, y le pidió a la prensa que no la hagan parte de estas preguntas. “Les voy a pedir algo de verdad. Ahora viene Anita, déjenla salir tranquila. Por favor. Porque no tiene nada que ver y ella viene con sus hijos”, fue su solicitud.

Pero entonces sorprendió cuando desde LAM le consultaron si las acusaciones de la China afectaron su dinámica de pareja con Anita. “Sí, hay un impacto, pero también no tengo que ni explicar las cosas que la gente que me conoce sabe. Se entiende después en el contexto. ¿Sabés qué pasa? Ni siquiera vale la pena aclararlo (todo lo que la China dijo), porque para quienes me conocen está clarísimo”, sentenció Vicuña. La guerra contra la actriz promete seguir dando nuevos capítulos.

Fuente: Paparazzi.