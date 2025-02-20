†

ANIBAL CACERES

Q.E.P.D.

Falleció el 07 de febrero del 2025. Miriam Camino, Gilda Calzoni y Dulce María Toma Díaz Ulloque, participan el fallecimiento de Aníbal, ex compañero del Banco del Iberá. Acompañan a su familia con afecto. c/342