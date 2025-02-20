†
ANIBAL CACERES
Q.E.P.D.
Falleció el 07 de febrero del 2025. Miriam Camino, Gilda Calzoni y Dulce María Toma Díaz Ulloque, participan el fallecimiento de Aníbal, ex compañero del Banco del Iberá. Acompañan a su familia con afecto. c/342
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
ANIBAL CACERES
Q.E.P.D.
Falleció el 07 de febrero del 2025. Miriam Camino, Gilda Calzoni y Dulce María Toma Díaz Ulloque, participan el fallecimiento de Aníbal, ex compañero del Banco del Iberá. Acompañan a su familia con afecto. c/342