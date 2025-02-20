✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Adiós Amigo te vamos a extrañar. c/340
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Pato, Cinthya, Pilar y Luciano Irigoyen, participan con pesar del fallecimiento del papá de Leandro y Valeria y elevan una oración en su memoria. c/478
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Nexo Publicidad SRL participa de su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. c/478
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Un saludo cariñoso para Cristina y familia de parte de Cynthia y Fabio Clebañer. Deseando que descanse en paz. c/635
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Fernando Méndez, Lilian Fratini y familia participan con profundo pesar del fallecimiento de su amigo. Acompañan a toda la familia en tan doloroso momento y rezan por su eterno descanso.
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus dueños. c/345
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. El personal de la Guardería Náutica Carlos Eugenio participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus dueños. c/346
✡︎
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH
Z’L
Falleció el 18/02/2025. Participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. c/347