RADIO EL LITORAL
Funebres

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Por El Litoral

Jueves, 20 de febrero de 2025 a las 00:00

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Adiós Amigo te vamos a extrañar. c/340

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Pato, Cinthya, Pilar y Luciano Irigoyen, participan con pesar del fallecimiento del papá de Leandro y Valeria y elevan una oración en su memoria. c/478

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Nexo Publicidad SRL participa de su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. c/478

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Un saludo cariñoso para Cristina y familia de parte de Cynthia y Fabio Clebañer. Deseando que descanse en paz. c/635

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Fernando Méndez, Lilian Fratini y familia participan con profundo pesar del fallecimiento de su amigo. Acompañan a toda la familia en tan doloroso momento y rezan por su eterno descanso.

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus dueños. c/345

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. El personal de la Guardería Náutica Carlos Eugenio participa con profundo dolor el fallecimiento de uno de sus dueños. c/346

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z’L

Falleció el 18/02/2025. Participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. c/347

