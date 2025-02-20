¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

JUAN ALBERTO GOMEZ

Por El Litoral

Jueves, 20 de febrero de 2025 a las 00:00

JUAN ALBERTO GOMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2025. Alfredo Vicente Fernández y Mercedes Andino de Fernández, despiden con todo cariño al Amigo Pirulín, rogando al Señor lo reciba en sus brazos y cristiana resignación para Ana María e hijos. c/343

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD