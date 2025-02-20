†
JUAN ALBERTO GOMEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 18/02/2025. Alfredo Vicente Fernández y Mercedes Andino de Fernández, despiden con todo cariño al Amigo Pirulín, rogando al Señor lo reciba en sus brazos y cristiana resignación para Ana María e hijos. c/343
Por El Litoral
