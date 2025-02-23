✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z´L

Falleció el 18/02/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaky y Lourdes Castro. Participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso. c/638

Falleció el 18/02/25. El Dr. Yamil Machado participa su fallecimiento, acompaña el dolor de sus familiares en esta instancia difícil y dolorosa.