calor en Corrientes Banco de Corrientes Ricardo Colombi
GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Por El Litoral

Domingo, 23 de febrero de 2025 a las 00:00

✡︎

GUSTAVO ALBERTO FATELEVICH

Z´L

Falleció el 18/02/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaky y Lourdes Castro. Participan su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso. c/638

✡︎

GUSTAVO FATELEVICH

Z´L

Falleció el 18/02/25. El Dr. Yamil Machado participa su fallecimiento, acompaña el dolor de sus familiares en esta instancia difícil y dolorosa.

