†

ANGELA IRENE VEGA

1982 – 2021

Anyi, Anyi, Anyi, Anyi. En mil maneras de llamar amor. Sos y serás mi compañera inolvidable en estos tiempos de bailanta chamamecera, los amigos/as me preguntan por ti día a día, que pasa, donde está la flaca. Hicimos tantas amistades en las bailantas chamameceras, ¿te acordás? Nunca faltábamos, todos los sábados en el Mayol de la Laguna Brava, en San Luis, Rincón Soñador, Quinta Revidatti, en el Chaco, en el Asturiano y con todas las provincias, de las provincias de Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Asunción, Encarnación, Brasil, en Cosquín, qué locura que hemos vivido durante 11 años, te comento que a tu principito Máximo, ya le compré 1 bajo y 2 hileras. Vos te imaginas a tus niños en un escenario, que era tu sueño. Perdón amor Anyi. Me quedé contigo en deuda, nunca te llevé a mi pueblo Mburucuyá en la fiesta chamamecera, te debo, yo creía que había tiempo para una ocasión especial porque de Mburucuyá es inolvidable, es único, perdón, perdón. Me encontré con Angelito Pichoichi, tu amigo pueblero de Sauce, y me preguntó por ti y lloró lágrimas porque te conocía como una muy buena mujer, por eso le pido a Nuestro Señor, todo poderoso y a San Miguel Arcángel que ha llevado en el Espíritu Santo y a Mamá María que día a día proteja el camino de tu hijo para que sea una buena persona de por vida. Gracias Anyi y digo a Dios: Señor, mira que una rosa no marchita a una flor violeta. Gracias Ángela Anyi Vega. Tu marido Manolo. 31/01/2025. c/296