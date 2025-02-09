†

MARIA EVA ORTEGA

Q.E.P.D.

Falleció el 06/02/2025. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario EPJA “Del Bicentenario” participa con profundo pesar del fallecimiento de la Exrectora del establecimiento Prof. María Eva Ortega. “Siempre estarás en nuestros corazones, tu legado permanecerá para siempre” Nuestras oraciones para su eterno descanso y fortaleza para su familia. c/297

Falleció el 06/02/2025. Lidia Romero Feris de Cotelo participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Lucy y demás familiares en triste momento. Ruega oraciones a su memoria.