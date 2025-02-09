MARIA EVA ORTEGA

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
Por El Litoral

Domingo, 09 de febrero de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 06/02/2025. La Comunidad Educativa del Colegio Secundario EPJA “Del Bicentenario” participa con profundo pesar del fallecimiento de la Exrectora del establecimiento Prof. María Eva Ortega. “Siempre estarás en nuestros corazones, tu legado permanecerá para siempre” Nuestras oraciones para su eterno descanso y fortaleza para su familia. c/297

Q.E.P.D.

Falleció el 06/02/2025. Lidia Romero Feris de Cotelo participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Lucy y demás familiares en triste momento. Ruega oraciones a su memoria.

