†
LUIS MARÍA DIAZ COLODRERO
“Pipí”
Q.E.P.D.
Falleció el 16/03/2025. Sus sobrinos Guadalupe, María de los Milagros, María del Rosario, Luis María José y Gerardo, participan con mucho dolor de su fallecimiento. Descansa en paz tío querido. c/447
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
LUIS MARÍA DIAZ COLODRERO
“Pipí”
Q.E.P.D.
Falleció el 16/03/2025. Sus sobrinos Guadalupe, María de los Milagros, María del Rosario, Luis María José y Gerardo, participan con mucho dolor de su fallecimiento. Descansa en paz tío querido. c/447