Encuentro Liberal arma de juguete Tarjeteros
Funebres

LUIS MARÍA DIAZ COLODRERO

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 00:00

“Pipí”

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Sus sobrinos Guadalupe, María de los Milagros, María del Rosario, Luis María José y Gerardo, participan con mucho dolor de su fallecimiento. Descansa en paz tío querido. c/447

