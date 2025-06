†

JOSÉ ANTONIO MIQUERI (TOTO)

Q.E.P.D.

Falleció el 27/06/2025. Sus primos; Martha y Raquel Aquere; Celi Batan, Gloria Batan, Richi Garafa, Adolfo Batan y Elvis Gómez; David, Gustavo y Marcela Miqueri; Noris Aquere, Ma. Cristina Aquere y Pepo Meana Colodrero; Diana Miqueri, Analía Miqueri y Santiago Prota, participan con dolor su fallecimiento, rogando al Altísimo por su descanso eterno. sus restos serán inhumados el 28 de junio en el cementerio piedad de Mburucuyá.

†

JOSÉ ANTONIO MIQUERI (TOTO)

Q.E.P.D.

Falleció el 27/06/2025. José Miguel Bonet y flia participan el fallecimiento del amigo Toto, se te va a extrañar. Cuando me vaya, no quiero que llores, quédate en silencio, sin decir palabras y vive recuerdos, reconforta el alma. Cuando me duerma, respeta mi sueño, por algo me duermo; por algo me he ido. Los hombres que “viven” no se mueren nunca, se duermen de a ratos, de a ratos pequeños y el sueño infinito es sólo una excusa. Sus restos serán sepultados en el Cementerio de Mburucuyá.