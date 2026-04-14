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Manuel Adorni Mauricio Macri Lluvia en Corrientes
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Las noticias más importantes del 14 de abril

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 07:18

Mauricio Macri en el NEA: agenda completa de su visita a Chaco y Corrientes

Derrumbe: el Superior Tribunal confirmó penas en suspenso tras casi 14 años de espera

Seguridad Vial en Corrientes: dónde instalan los nuevos reductores de velocidad

Gustavo Valdés habló de producción, federalismo y desarrollo en el Parlamento Norte Grande

La correntina Melissa Molina se impuso en la última etapa del Circuito Argentino

Bloqueo institucional en Mburucuyá: "Que no sesione el Concejo afecta a los vecinos"

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