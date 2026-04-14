Las noticias más importantes del 14 de abril

Mauricio Macri en el NEA: agenda completa de su visita a Chaco y Corrientes
Derrumbe: el Superior Tribunal confirmó penas en suspenso tras casi 14 años de espera
Seguridad Vial en Corrientes: dónde instalan los nuevos reductores de velocidad
Gustavo Valdés habló de producción, federalismo y desarrollo en el Parlamento Norte Grande
La correntina Melissa Molina se impuso en la última etapa del Circuito Argentino
Bloqueo institucional en Mburucuyá: "Que no sesione el Concejo afecta a los vecinos"
Excombatientes correntinos en Malvinas: emoción frente a las tumbas del cementerio Darwin
Lautaro Midón clasificó para disputar la qualy de Roland Garros