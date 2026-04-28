Las noticias más importantes del 28 de abril

Quiénes son las nuevas autoridades del Hospital Pediátrico de Corrientes
Condenan a 7 años de prisión a un interno que montó un kiosco narco en la cárcel de Corrientes
Reconocido neurólogo respaldó la producción de cannabis medicinal en Corrientes
Piden instalar barreras físicas y videovigilancia en el puente Chaco-Corrientes
Cómo es la costanera de Goya que será inaugurada tras una inversión de $6.920 millones
La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de pagos para sus trabajadores
Robo millonario en Corrientes: desvalijaron un corralón tras forzar una caja fuerte