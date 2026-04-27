La Municipalidad de Corrientes confirmó el cronograma de pagos para sus trabajdores

La Municipalidad de Corrientes confirmó este lunes el calendario de pagos del salario correspondiente al mes de abril.

Según el cronograma oficial, los fondos comenzarán a liquidarse este martes 28 y el proceso concluirá el jueves 30, alcanzando a todas las categorías de la administración pública local.

Desde el martes se pagará a todos los trabajadores de Higiene Urbana. De la misma manera tendrán depositados los salarios en sus cuentas los agentes Neike bancarizados, quienes podrán extraerlo a través de los cajeros automáticos habilitados.

Cronograma para personal no bancarizado

Para aquellos agentes Neike que aún no se encuentran bancarizados, el pago se realizará de manera presencial en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los horarios de atención son de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, bajo el siguiente esquema por terminación de DNI:

Martes 28: Higiene y Neike bancarizados

Miércoles 29: Documentos terminados en 0, 1, 2, 3 y 4

Jueves 30: Documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

En caso de los Neike bancarizados pero que no cuentan con tarjeta, deberán cobrar en la sucursal del Banco de Corrientes de avenida Teniente Ibáñez 1826, quienes cobrarán según el cronograma detallado anteriormente.