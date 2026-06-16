¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 16 de junio

Por El Litoral

Martes, 16 de junio de 2026 a las 07:24

El impacto del turismo en Corrientes en un fin de semana largo discreto

Corrientes: hallaron el cuerpo de una mujer en plena calle de un barrio capitalino

Ola polar: el SMN mantiene la alerta por frío extremo en Corrientes

Los tenistas correntinos tuvieron suerte dispar en Asunción

Desvalijaron la casa de un jubilado en Corrientes y le robaron los ahorros de toda su vida

Tragedia en Corrientes: choque frontal en la Ruta 27 dejó dos muertos y un herido grave

Abigeato en Corrientes: falsos pescadores fueron detenidos tras faenar ovejas

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD