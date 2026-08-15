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Las noticias más importantes del 15 de agosto de 2026

Por El Litoral

Sabado, 15 de agosto de 2026 a las 07:08

El fiscal del caso Loan sobre el Americano: "Las pruebas demuestran que cometió delito"

Tras el intenso frío, vuelve el calor a Corrientes: se esperan máximas de 31°C

Caso Cecilia en Alvear: la familia asumió la querella y apunta a otros cómplices

Corrientes: allanaron una casa por abigeato y encontraron carne escondida debajo de la cama

Corrientes: rechazaron la detención de las mujeres imputadas por la agresión a Leila Fernández

Nuez pecán en Corrientes: el sur provincial ya tiene más de 250 hectáreas implantadas

Secuestraron más de 50 kilos de marihuana tras una persecución en el interior de Corrientes













 

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