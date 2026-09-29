Las noticias más importantes del 29 de septiembre

Para el fiscal Schaefer, las pruebas apuntan a que a Loan "se lo llevaron"
Tras el calor extremo, llovió en Corrientes y se mantiene un alerta por tormentas
Eliminación de las Paso: Nación quiere aprovechar el viaje a París para avanzar en la negociación con los gobernadores
Franco Bartolacci cruzó al Gobierno por el presupuesto universitario y ratificó el paro nacional
Más de 450 corredores convirtieron a Empedrado en el epicentro del Trail Running
El Gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales a Malvinas y exigirá sanciones
Midón y Zárate se presentan en Curitiba, un torneo especial para Corrientes