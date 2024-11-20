El Gobierno dio de baja a más de 50 prepagas: el listado completo

El Gobierno dio de baja a más de 50 empresas de medicina prepaga. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Salud, luego de que las compañías no respondieran a tiempo a solicitudes de presentar documentación, de acuerdo con la resolución 4309/2024 publicada en el Boletín Oficial.

A través de la resolución firmada por el titular de la Superintendencia de de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, se dio de baja la inscripción provisoria de 53 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), tras reiterados incumplimientos en la presentación de documentación requerida por las normativas vigentes.

La decisión está basada en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga. Establece condiciones como la presentación de balances, declaraciones juradas, tipificación de planes de cobertura y actualización de información prestacional y contable. Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.

A partir de la resolución 1950/2021 se estableció un estricto protocolo para la tipificación de los servicios de salud que deben cumplir las entidades registradas. En este caso una “importante cantidad de entidades” incumplieron estos requisitos, pese a haber sido notificadas en reiteradas ocasiones a través de edictos publicados en el Boletín Oficial y la plataforma digital de trámites a distancia (TAD).

El listado de las prepagas que el Gobierno dio de baja por incumplimientos