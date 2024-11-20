El Gobierno dio de baja a más de 50 prepagas: el listado completo

El Gobierno dio de baja a más de 50 empresas de medicina prepaga. La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Salud, luego de que las compañías no respondieran a tiempo a solicitudes de presentar documentación, de acuerdo con la resolución 4309/2024 publicada en el Boletín Oficial.
A través de la resolución firmada por el titular de la Superintendencia de de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, se dio de baja la inscripción provisoria de 53 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), tras reiterados incumplimientos en la presentación de documentación requerida por las normativas vigentes.
La decisión está basada en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga. Establece condiciones como la presentación de balances, declaraciones juradas, tipificación de planes de cobertura y actualización de información prestacional y contable. Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.
A partir de la resolución 1950/2021 se estableció un estricto protocolo para la tipificación de los servicios de salud que deben cumplir las entidades registradas. En este caso una “importante cantidad de entidades” incumplieron estos requisitos, pese a haber sido notificadas en reiteradas ocasiones a través de edictos publicados en el Boletín Oficial y la plataforma digital de trámites a distancia (TAD).
El listado de las prepagas que el Gobierno dio de baja por incumplimientos
- Magna Salud S.R.L.
- OMSA Prosal S.A.
- Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
- Emergencias Médicas Santa María S.A.
- Medicina Asistencial Privada S.R.L.
- Medycin S.R.L.
- IE Emergencias Chivilcoy S.A.
- EMESEC Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
- Compañía Global de Salud S.A.
- Vivir Medicina Privada S.A.
- Medical S.R.L.
- Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
- Siempre S.R.L.
- Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
- Roma Salud S.A.
- Opsal S.A.
- Master Med System S.R.L.
- Coseguro Total S.R.L.
- Centro Médico del Parque SDH.
- Mitre Medical Network S.A.
- Salud Total S.A.
- Confederada Salud S.R.L.
- Noba Pampa Salud S.R.L.
- MPN Medical International S.A.
- Compañía Mediterránea de Salud S.A.
- Gerenciar Salud S.R.L.
- Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
- Prepaga S.R.L.
- AIO Care S.R.L.
- Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
- Centro Salud S.A.
- Medicina Argentina S.A.
- SID Medical S.A.
- Acarti S.A.
- COMI Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud.
- ComeSE Coop. Ltda.
- Cooperativa Argentina de Medicina Integral (CAMI) de Trabajo Ltda.
- Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada.
- Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación.
- Mutual de Activos y Pasivos.
- Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses.
- Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
- Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad.
- Mutual Doce de Enero.
- Asociación Mutual de Óptica Integral.
- Asociación Mutual Versailles.
- Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia.
- Asociación Mutual Los Andes.
- AMTAPRA.
- Asociación Mutual Arquitas.
- Asociación Mutual Veteranos Argentinos.
- Mutual Ibatín.
- Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo).