El Gobierno desregula el mercado de las obras de arte

El Ministerio de Desregulación informó que dejará sin efecto, a través de una publicación en el Boletín Oficial, ciertas restricciones para la exportación e importación de obras de arte.

"Queda liberado el mercado de arte permitiendo a nuestros artistas acceder al mercado internacional sin trabas, sin restricciones, ni trámites engorrosos. A los ciudadanos que mueven sus propias obras de arte, podrán hacerlo con la misma facilidad", señalaron desde la cartera que dirige Federico Sturzenegger.

Además, el texto señala que quedarán excluidas de esos cambios las obras que constituyan patrimonio cultural de la Nación.

La primera medida abarcará a los galeristas, a los cuales se les ampliará el período de exportación e importación transitoria de uno a cinco años (un reclamo histórico del sector). De esta manera, se generarán "importantes ahorros para el manejo de obras de artes en exposiciones y ferias".

Asimismo, el Ministerio de Desregulación precisó que se eliminará "la certificación de obras para la exportación para obras de artistas con más de 50 años de fallecidos". En ese sentido, destacan que "se requería una Licencia de Exportación que otorgaba al Estado Nacional o a terceros residentes una opción de preferencia en la compra de las obras afectando el derecho de propiedad para los dueños de dichas obras".

Incluso, detallan que ese trámite le daba la opción de compra al Estado y "demandaba hasta 16 firmas", afectando así a "decenas de miles de artistas y galeristas" en los últimos 30 años. "Ni el Estado ni ningún privado nunca ejerció esa opción", sostuvieron.

Para el Gobierno, la obligación de darle la opción de compra al Estado "era un disuasivo a la conformación de colecciones de arte en el país". En esa misma línea, la comunicación agrega que "importar una obra era equivalente a perder el derecho de venderla, ya que nunca se sabía si el Estado ejercería su derecho y a qué precio".

En tanto, a partir de ahora y a los fines de la determinación de la legitimidad de la exportación, únicamente se requerirá "completar un formulario en el aeropuerto, el que podrá completarse en cualquier horario". Anteriormente, la exportación de obras de arte necesitaba "de trámites en Aduana que se podían hacer solo a determinadas horas".

Por último, también quedará sin efecto el comité otorgante de las licencias de exportación, por lo cual se reduce aún más la burocracia.

Durante 2023 las exportaciones argentinas del mercado de arte fueron por u$s 1 millón, según precisaron las fuentes consultadas por El Cronista. Esto equivale al 3,5% de los envíos de bienes culturales desde la Argentina hacia el exterior, cuyo total fue por u$s 29 millones.

