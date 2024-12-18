Milei dijo que apuesta a que Trump apoye un nuevo acuerdo con el FMI

A poco más de un mes para que asuma el nuevo presidente de Estados Unidos, Javier Milei se mostró confiado en que Donald Trump apoye un nuevo acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista con Wall Street Journal, el Presidente consideró que Estados Unidos descubrió que Argentina es "un socio digno de confianza".

"Somos un aliado estratégico", subrayó Milei, quien se reunió con Trump en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, a mediados del pasado mes de noviembre y fue invitado por el futuro mandatario estadounidense para la ceremonia de cambio de mando el próximo 20 de enero.

En ese marco, el prestigioso medio económico indicó que Milei espera que Trump se incline a negociar un acuerdo de libre comercio con Argentina, incluso cuando el presidente entrante promete imponer aranceles a China, Canadá y México.

"Todos los acuerdos de libre comercio que podamos hacer, los vamos a hacer. Otros pueden hacer lo que quieran, yo voy a seguir buscando el libre comercio", subrayó.

En cuanto a los resultados económicos obtenidos en su primer año de gestión, el mandatario destacó: "La inflación ha caído mucho más rápido de lo que esperábamos".

"Todo indica que el año que viene vamos a tener menos inflación, mayor PIB per cápita, mayores salarios y menos pobreza", puntualizó.

Respecto de un nuevo acuerdo con el FMI, Milei indicó que le permitiría levantar los controles de divisas que heredó del gobierno de Alberto Fernández. "Nuestra idea es eliminar (los controles) en 2025", indicó el mandatario argentino.

En otro pasaje del artículo, Wall Street Journal destacó: "Milei sacó al país del borde de la hiperinflación y el colapso económico aplicando una terapia de choque que, según había advertido, dolería antes de mejorar".

"Argentina ha registrado un inusual superávit fiscal durante los primeros 11 meses de este año después de décadas de gasto excesivo. Algunos analistas políticos cuestionan si el gobierno podrá mantener su disciplina fiscal antes de las elecciones legislativas de mitad de período en octubre, cuando en el pasado los políticos han tendido a aumentar el gasto para ganarse el apoyo de los votantes", publicó el prestigioso medio económico.

En esa línea, Milei aseguró que "la regla es que no habrá más déficit en Argentina" y planteó la posibilidad de que las mejoras de las perspectivas económicas genere confianza en los inversores y regresen al país los mercados internacionales. "Estamos haciendo todo lo posible para volver en 2026", planteó.

Al hacer referencia al magnate Elon Musk, a quien Milei definió como "una persona extraordinaria", el medio le consultó al mandatario si el CEO de Tesla planea invertir en Argentina, a lo que respondió con una evasiva. "No me corresponde decirle al hombre más rico del mundo dónde debería invertir", sentenció.

"No voy a parar", sentenció Milei al cierre del reportaje, donde el Wall Street Journal destaca que el jefe de Estado está convencido de que las mejoras económicas le darán impulso a su partido en las elecciones legislativas del año próximo.