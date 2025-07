Habló el periodista de C5N al que le disparó la Policía:"Es muy grave lo que está pasando"

En el marco de nuevos incidentes en la zona de Congreso entre manifestantes y la policía, el periodista de C5N Nicolás Munafó resultó herido por los agentes que estaban en el lugar mientras se encontraba transmitiendo en vivo desde la vereda contraria al cordón policial.

"Otro miércoles muy triste. Creo que hasta que no hay un muerto no van a parar, siento eso, que hasta que en alguna represión no maten a alguien, no van a parar", advirtió el comunicador que recibió dos balazos similares a los de goma, uno en el pie y otro en la espalda.

Fuente: Perfil.