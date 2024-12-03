Un helicóptero militar cayó con cinco soldados a bordo

Un helicóptero del Ejercito Argentino, con cinco ocupantes a bordo, cayó esta tarde en la zona de Campo de Los Andes, en Tunuyán. Según las primeras versiones, la aeronave habría caído cerca del dique Valle de Uco.

La aeronave se precipitó a las 15.50. Tras el accidente, bomberos y efectivos de la Policía se trasladaron al lugar para asistir a los involucrados.

Pese a la magnitud del accidente, no se habrían registrado víctimas fatales.

No obstante, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, los soldados que viajaban en la aeronave fueron trasladados al hospital local con heridas de diversa consideración.

Fuentes del Ejercito informaron a Los Andes que se trató de un helicóptero LAMA Alpha Eco 390 que se precipitó a tierra por una pérdida de sustentación.

Además, aseguraron que “no hay ningún herido de gravedad”.

El comunicado del Ejercito Argentino

“El helicóptero SA-315B LAMA, matrícula AE 390, tuvo una pérdida de sustentación y ejecutó un aterrizaje de emergencia, en la Guarnición de Ejército Campo de Los Andes, en Tunuyán, Mendoza”, informó el Ejército Argentino.

“El incidente se produjo durante la ejecución de actividades de instrucción previas al despliegue de la Fuerza de Tarea Argentina 65, en la misión de Naciones Unidas en Chipre”, agregaron.

“Los cinco efectivos que se encontraban en el helicóptero sufrieron politraumatismos y contusiones de distinta consideración, ninguno de gravedad, sin pérdida de conocimiento”, afirmaron.

Por último, informaron que los involucrados fueron trasladados al hospital Regional Antonio Scaravelli. “El helicóptero pertenece a la Sección de Aviación de Ejército de Montaña 8 y al momento se desconocen las causas que provocaron la falla”, cierra el texto.