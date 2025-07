El Gobierno confirmó que si no reúne los votos para eliminar las Paso buscará suspenderlas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que si no reúne los votos en el Congreso para eliminar las Paso buscará suspenderlas: "Pretenderíamos la eliminación de las Paso, pero si no hay acuerdo para eso y la mayoría propone suspensión, iremos por la suspensión".

El funcionario hizo estas declaraciones en la previa a la reunión en la Casa Rosada con los jefes de bloque del PRO, Cristian Ritondo, y de la UCR, Rodrigo de Loredo, en Diputados.

Francos dijo en declaraciones a La Mañana de Mitre, por Radio Mitre: "Somos una minoría en el Congreso, hay que tratar de contemplar las posiciones de otros bloques con los que se conforman mayorías. Pretenderíamos la eliminación de las Paso, pero si no hay acuerdo para eso y la mayoría propone suspensión, iremos por la suspensión".

El jefe de Gabinete ratificó sus críticas a las Paso: "Son un gasto absolutamente innecesario, tal vez mucho más en elecciones intermedias como son éstas, que en la elección presidencial. No tuvieron resultados, nos parece que es armar todo un procedimiento administrativo y burocrático con todos los costos que los llevan. Organizar las Paso en el orden nacional, en esta elección de legisladores de medio término, implican algo así como 150 millones de dólares".

Francos dijo que si no logran "la eliminación total" de las Paso quizá lo consigan más adelante: "Veremos cómo se conforman los bloques en el futuro. Seguramente nosotros tendremos un bloque no digo mayoritario, pero con muchos más integrantes, tal vez tengamos más posibilidad de eliminarla más adelante si no lo conseguimos ahora".

El jefe de Gabinete explicó que además de los contactos con la oposición "dialoguista" tiene conversaciones con el kirchnerismo: "Hoy retomamos con los bloques con los que tuvimos más acercamientos, pero también converso con el bloque Unión por las Patria, con los jefes de bloque en Diputados, Germán Martínez, y en el Senado, José Mayans, para analizar y ver en qué posiciones están cada uno de esos bloques, que tienen una importancia y un peso relativo muy importante en el Congreso".