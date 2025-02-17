“Ella me pegó”: la macabra excusa del jubilado que mató a puñaladas a su esposa

“Me golpeó y la maté”. Con esa contundente frase y el cuerpo cubierto con la sangre de su esposa, Ángel Galeano Orue confesó este domingo ante la policía haber asesinado a puñaladas a Otilia Cubilla Jara y quedó detenido.

Los oficiales llegaron al domicilio de la localidad bonaerense de Loma Hermosa tras un llamado al 911 del hijo del matrimonio y se encontraron con la sangrienta escena en medio del living de la vivienda.

Al lado del cuerpo de la víctima se encontraba el asesino, que apenas se recompuso y mientras le ponían las esposas, reconoció que cometió el crimen en medio de una discusión y aseguró que “hacía rato que estaban mal” con su mujer.

Según el video de la confesión, Galeano insistió con que la víctima le había pegado, y agregó: “Yo la maté, la corté porque me tenía cansado”.

El jubilado tampoco se molestó en descartar el arma homicida, una cuchilla de cocina con manchas hemáticas que encontraron tirada en el suelo a medio metro de donde él estaba.

Si bien se espera el resultado de la autopsia, fuentes policiales indicaron que el cuerpo de Cubilla presentaba cortes a simple vista en las piernas, los brazos y el cuello.

La causa por el femicidio quedó cargo de la UFI N°5 de San Martín a disposición del fiscal Ignacio Herrera. Entre los primeros datos surgidos de la investigación, se supo que el detenido tenía antecedentes penales.

En 2022 lo condenaron a una pena de cumplimiento condicional al ser encontrado culpable del delito de amenazas.

Alan Galeano Cubilla, el hijo de 37 años de la pareja, fue quien descubrió el aberrante crimen ayer cuando llegó de visita a la casa de sus padres, ubicada sobre la calle Carlos Gardel 848, en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

Varios vecinos coincidieron al resaltar que la violencia en esa casa era habitual, y que la policía había acudido en más de una oportunidad.

