Milei apuntó contra el PRO: “Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar”

A tan solo cuatro días de una de las elecciones más importantes del año para La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei cerró la campaña del vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, este miércoles. Lo hizo con fuertes críticas al PRO y al kirchnerismo.

El jefe de Estado se puso al frente del último acto proselitista para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y lo sintetizó con una frase que enfatizó al final: “Adorni es Milei”, señaló, arengando a la multitud que lo acompañó y repitió su prédica.

Luego de hacer el repaso habitual de su gestión al frente del ejecutivo nacional, destacando logros como la baja de la inflación y la reducción de los piquetes, Milei apuntó fuerte contra sus adversarios políticos, el PRO y el kirchnerismo.

“Los fracasados amarillos están peleando el cuarto lugar”, dijo del PRO y se mofó de Macri por estar “haciendo pie con su candidata ignota”. Al primer candidato de Unión por la Patria, Leandro Santoro, lo apodó “Sanvaca”. “Vive de la teta del Estado”, dijo, con su estilo, el presidente.

El acto fue en el barrio porteño de Recoleta, ante una multitud de militantes de La Libertad Avanza. Los primeros oradores fueron Diego Recalde, la legisladora Pilar Ramírez, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el vocero y candidato principal, Manuel Adorni. El cierre estuvo a cargo del presidente Milei.

“Queda mucho por hacer, sacar un tercio de los argentinos de la pobreza, infinidad de reformas estructurales. Pero del otro lado están los orcos que quieren arruinar este esfuerzo, y no los vamos a dejar, vamos a ratificar el cambio en las urnas”, bramó el presidente.

“Les pido que vayan a fiscalizar, que cuiden los votos, no dejen a los delincuentes apropiarse del Estado por una vía ilegítima. Les pido que lo apoyen a Manuel, porque Adorni es Milei”, cerró el jefe de Estado.

Además, entre los invitados estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y todos los ministros: de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Minutos antes del acto, el jefe de Gabinete, a quien el presidente llamó “crack”, dialogó con Infobae en Vivo, y se refirió a las conversaciones que aún existen con el PRO para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros somos amigos del PRO de la Provincia. Tenemos buena relación con esos dirigentes”, intentó conciliar Francos.

Luego agregó: “tenemos muchos candidatos para ser senadores nacionales. Patricia Bullrich es una gran candidata, hay que ver si la quieren”, sostuvo. Sobre el cierre Francos arengó: “Vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se mostró en la previa. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer con 36 diputados y 6 senadores, hicimos más que todos los gobiernos anteriores con 107 diputados y 25 senadores. Que no quede ninguna duda de eso, nadie hizo más por Ficha Limpia que nosotros”.

Luego Menem añadió: “Es una estupidez decir que nosotros queremos a Cristina Kirchner como candidata para que divida votos. Nosotros queríamos ficha limpia y el año que viene vamos a volver por ese proyecto”.

La militancia libertaria

Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde al influyente asesor Santiago Caputo, convocó una hora antes en Figueroa Alcorta al 2301, desde donde marcharán rumbo al evento en conjunto con el karinismo, de la mano de Pilar Ramírez, jefa del bloque en la Legislatura.

“No hay fisuras, somos todos partes de este espacio que conduce Karina Milei y el Presidente. Hay una sola convocatoria, que es la del partido LLA ciudad de Buenos Aires”, sostuvo uno de los organizadores.

El acto se realizó justo después de que el INDEC diera a conocer el último número de inflación, correspondiente a abril, que fue de 2,8%, significativamente más bajo que la cifra del mes anterior, que había mostrado un aumento imprevisto y freno en el rumbo de desaceleración de los precios.

En el último tiempo, el Presidente vino poniéndose al frente de la campaña porteña y acompañó a su vocero y candidato en varias recorridas proselitistas, como las que hicieron por Villa Lugano y por Belgrano, donde inauguraron los locales partidarios.

En cada una de esas ocasiones, Milei destacó los logros que viene tiene su gestión en materia económica, principalmente en cuanto a la inflación, y cuestionó al kirchnerismo, aunque también hubo críticas para el PRO.

“No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”, sostuvo, por ejemplo, el mandatario nacional en el evento que se realizó en Belgrano.

El proyecto en cuestión, que la semana pasada fracasó en el Senado y no podrá volver a tratarse en lo que queda del año, fue uno de los motivos por los que se tensó la relación entre el oficialismo y el espacio fundado por Mauricio Macri.

El líder de la oposición “dialoguista”, de hecho, escribió días atrás en su cuenta de X un duro mensaje en contra de Milei, en el que aseguró que sus declaraciones sobre la votación de esa medida “son realmente una alucinación seria”.

El presidente Milei hoy volvió a responder, con dureza, a quien fue su aliado en la previa del balotaje que lo llevó a la Casa Rosada.



Fuente: TN.