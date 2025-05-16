Fabiola Yañez pidió disculpas por la foto de su cumpleaños en la Quinta de Olivos

Fabiola Yañez, la ex primera dama y expareja de Alberto Fernández, habló públicamente sobre la foto que se filtró de su cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena pandemia y pidió disculpas.

“Fue un error muy grande, pero en Olivos esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente”, afirmó sobre la celebración que se llevó a cabo en julio de 2020.

Anteriormente, Yañez ya había dado declaraciones en torno a la polémica que surgió por la foto de su cumpleaños en la Quinta de Olivos. En esa ocasión, dijo que ella “no había organizado” esa reunión.

En esta oportunidad, volvió a afirmar lo mismo, pero se mostró arrepentida de lo que sucedió. “Fue una falta muy grande. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”, sostuvo.

A su vez, la ex primera dama dio su versión de lo que ocurrió aquella noche. “No fui quien lo planeó, pero fui parte. Por ahí la gente no sabe que la Casa Rosada se trasladó a Olivos. Todos los ministros trabajaron todos los días en la Jefatura de Gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad”, argumentó la expareja del expresidente en diálogo con Infobae.

Además, contó que se organizaban cenas con frecuencia y que eso “era natural y normal”. “Entonces ese día era mi cumpleaños. Y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó. Pero esto era algo que pasaba habitualmente. Fue algo que no tiene justificación para nada, pero no fue más que una comida”, sumó.

TN