¿Cómo terminamos el año y qué podemos esperar para el 2025?

Teniendo en cuenta que el año 2024 se caracterizó por un nuevo gobierno nacional que ha tenido como prioridad disminuir la inflación, a través de la eliminación del déficit fiscal (con reducción del gasto público y eliminación de la emisión monetaria para financiar el déficit), el sinceramiento de tarifas públicas y del tipo de cambio y un proceso de desregulación de los distintos sectores de la economía, consideramos oportuno analizar el impacto de estas decisiones tanto en la dinámica económica nacional, como en la de nuestra región.

A partir del freno en el motor del gasto público nacional (en especial las transferencias no automáticas a provincias), el sector público claramente ha disminuído su protagonismo en la economía regional (impactando fuertemente en primer lugar en el sector de la construcción pública), y dando lugar a que otros sectores de la economía comiencen a mostrar mayor dinamismo, retomando progresivamente su rol como motores de la economía de las provincias del NEA.

El sector externo sea el primero en reaccionar (debido al sinceramiento del tipo de cambio en diciembre de 2023), mostrando una fuerte y rápida recuperación ya que registró un crecimiento anual del 43,7% en las exportaciones de productos relevantes para la región del NEA.

El segundo motor que comenzó a activarse (luego de los conflictos salariales en el sector público durante los meses de abril y mayo) fue el consumo privado, dada la recuperación (lenta pero progresiva) que mensualmente comenzaron a mostrar los salarios públicos y privados. No obstante, adicionalmente en este punto debe mencionarse que como consecuencia de fuerte disminución de la brecha cambiaria hubo una caída muy fuerte de ventas minoristas a extranjeros en las localidades fronterizas (sobre todo para aquellos relacionados con el consumo masivo), lo cual hace que los indicadores de este sector no sean tan sólidos como los del sector externo.

Finalmente, el tercer motor que comenzó a activarse más tardíamente fue la inversión y el crédito. En este punto se destaca a nivel nacional el efecto de la puesta en marcha del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones o RIGI (con gran impacto sobre todo en el sector de hidrocarburos y minería, concentrados en el norte de la Patagonia y en el noroeste del país) y, tanto a nivel nacional como local, la creciente oferta de créditos de los bancos públicos y privados destinados a empresas y a consumidores, lo cual se está comenzando a trasladar a la compra de bienes durables, compra de inmuebles y construcción y la inversión en proyectos productivos, tendencia que se consolidará en los próximos meses.

En este marco, organismos internacionales proyectan que el corriente año Argentina cerrará con una importante caída del producto interno bruto (-1,6% según CEPAL y -3,5% según el FMI y el Banco Mundial) pero las perspectivas para el año 2025 son claramente positivas (con un crecimiento proyectado del 5% según el Banco Mundial y el FMI o del 4,3% según la CEPAL.

*Fundación Mediterránea NEA.