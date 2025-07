Cifras que alarman, decisiones que abren debates. La educación y el trabajo resultan hoy por hoy enclaves básicos para iniciar una discusión sobre el desarrollo del país y medir el tiempo para saber si la urgencia le ganará (otra vez) a una reforma profunda que genere cambios y mejoras sostenibles.

En una columna de opinión aparecida en los últimos días en Clarín, el periodista Ricardo Braginsky pidió, por ejemplo, que el Servicio Cívico que el Gobierno Nacional anunció a partir de un convenio entre los ministerios de de Capital Humano y de Seguridad, se convierta, no en una formación en nociones seguridad, sino en una oportunidad de unir la educación con el mundo laboral.

Vale la pena conocer sus argumentos.

“El problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan (“ni ni”) no es nuevo en la Argentina. Por distintas razones, el fenómeno fue creciendo en las últimas décadas.

Un estudio de la UCA, de 2022, informó que son uno de cada cuatro en el país. Las más afectadas son las mujeres, las que más se ocupan del cuidado de hijos (embarazos adolescentes), hermanos y, en algunos casos, personas mayores.

Muchas cosas están fallando para que esto suceda. Pero la educación tiene un grado importante de responsabilidad. Hay un “desajuste” entre lo que la escuela ofrece y lo que demanda el mercado laboral.

También entre las expectativas y necesidades de los jóvenes de los sectores vulnerables con el enfoque (tradicional o enciclopedista) de la oferta educativa en la mayoría de las escuelas secundarias.

¿Cómo se sale de esto?

Ya se han implementado unas cuantas políticas, con mejores o peores resultados.

Entre las más positivas se pueden mencionar las “prácticas profesionalizantes” en las escuelas técnicas (pasantías con sentido educativo dentro de empresas).

También el Plan ENIA, de prevención del embarazo no intencional adolescente, que los redujo casi a la mitad desde 2018 2018 (el gobierno actual prácticamente lo desmanteló).

Hay también universidades que tienen programas de extensión que vinculan a los jóvenes con el mercado laboral. Y empresas que apuestan a la educación y se preocupan por darles oportunidades a los jóvenes.

Ahora, frente a semejante desafío, la ministra Patricia Bullrich volvió a insistir con el “Servicio Cívico”: un programa a cargo de la Gendarmería Nacional -que ya se había implementado en 2019-, destinado a que los jóvenes “ni ni” sean formados “en disciplina, respeto y valores” para “sacarlos de las calles y alejarlos del delito y la droga” y que “accedan a un trabajo y construyan un futuro con orden y oportunidades reales”. Esta vez, con la “colaboración” del Ministerio de Capital Humano.

En la misma enunciación del programa está claro el objetivo: que los jóvenes no estén en la calle, la disciplina, el miedo a que caigan en el delito. Desde la Gendarmería esto se puede intentar, ahora, ¿se trata de un programa educativo? ¿Por qué participa de esto Capital Humano, es decir, la Secretaría de Educación?

Es la misma Secretaría que perdió 40% de presupuesto en 2024 por decisión oficial. ¿No se podría intentar un proyecto más integral que busque revincular a esos jóvenes con la escuela y que tienda puentes -desde la educación- con el trabajo?

Antes que ir a la Gendarmería a que les enseñen orden y disciplina, esos jóvenes necesitan una escuela de calidad que los vincule con el trabajo, como pasa en otros países. Un Servicio Cívico, sí, pero sobre todo Educativo.