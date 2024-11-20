Otorgan libertad condicional al médico condenado por abuso sexual de su hija y nieta

Carlos Rafael Villegas (72) recibió el beneficio de la libertad condicional tras pasar 14 años en prisión por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante", hacia su propia hija y su nieta.

La causa que lo llevó tras las rejas se inició en 2008 y en noviembre de 2013 fue condenado a 18 años de prisión.

A falta de cuatro años para concluir la sentencia de 18 años que recibiera en 2010 por el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé, volvió a respirar en libertad, ya que la mayoría del tiempo de su condena estuvo en la Unidad Penal N°1 de Corrientes.

Según recuerdan, Villegas llegó a ser uno de los políticos más destacados de Santo Tomé. Fue concejal varias veces por la Unión Cívica Radical (UCR), presidente del Concejo Deliberante y hasta candidato por la intendencia, en 2001.

Además ejerció como pediatra en el hospital San Juan Bautista, se especializó como anestesiólogo y fue director del mismo centro de salud por 4 años. También fue director de la Zona Sanitaria Quinta y antes de ser condenado, prestó servicios en la Facultad de Medicina.

Ya en libertad, el ex concejal oriundo de la provincia de Córdoba y radicado por más de cuarenta años en Santo Tomé, dijo al portal DigitalSantotomé que se tomará un año sabático. El mismo medio destacó que actualmente, milita en la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios.

Hecho

Durante la noche del martes 16 de septiembre de 2008, María José, acompañada de otros familiares, se presentó en la Fiscalía de Instrucción a denunciar a su padre Carlos Villegas por abusar sexualmente de ella y de su hija, que tenía 5 años.

Luego de analizar pormenorizadamente la denuncia, el fiscal Pedro Fonteina requirió al juez de Instrucción, Rodrigo López Lecube, que investigara el caso. Solicitó la realización de peritajes psicológicos y psiquiátricos, exámenes médicos, declaraciones testimoniales, oficios y ratificación de la denuncia.

El hecho tomó estado público a través de los medios provinciales y el caso tuvo una gran repercusión nacional. Villegas se fugó al Paraguay en 2009 y lo recapturaron en 2010. Y en noviembre de 2013 lo condenaron a 18 años de prisión.

Tanto María José Villegas como su hija se fueron a vivir a Buenos Aires.