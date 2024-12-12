Murió una mujer de 71 años tras el despiste y vuelco de un vehículo

Una mujer de 71 años murió en la tarde de este jueves luego del despiste y posterior vuelco de una Renault Kangoo sobre la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la Comisaría de Distrito Colonia Libertad.

Por causas y circunstancias que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado cuando avanzaba a la altura del kilómetro 405 del mencionado corredor vial.

El luctuoso siniestro vial se registró alrededor de las 16,30 en un vehículo que era conducido por un hombre identificado como Ricardo Gutierrez (32), a quien acompañaban Camila Esclaera (29) y Roosmery Miersinche (71).

Esta última persona falleció en el acto, producto de las severas lesiones sufridas, en tanto que los otros dos protagonistas resultaron con lesiones de menor consideración, según determinaron los médicos que acudieron al escenario.

La Fiscalía en turno ordenó que se lleven a cabo pericias accidentológicas y otros trabajos relacionados con la tragedia vial.