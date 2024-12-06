Murió un hombre tras caer de una escalera mientras trabajaba

La Policía, en colaboración con la Unidad Fiscal en turno está abocada en investigar la muerte de un hombre de 43 años, ocurrida este viernes por la mañana en un domicilio a la vera de la Ruta Provincial 43, de acceso a la localidad de Santa Ana.

El cuerpo sin vida de José Verón, fue trasladado hacia el Instituto Médico Forense para ser sometido a una autopsia para determinar fehacientemente la causal del deceso.

Según testigos, consultados por efectivos de la Comisaría 16° Urbana, la víctima realizaba en altura, trabajos de electricidad trepado sobre una larga escalera. De pronto cayó al suelo donde además habría sufrido golpes en la zona craneal.

Se desconoce si sufrió una descompensación a causa de las altas temperaturas o si recibió una descarga de energía eléctrica.