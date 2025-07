Caso Loan: allanan la casa de Caillava y realiza operativos en el cementerio

La Policía Federal Argentina realiza un allanamiento en la vivienda que pertenece a a María Victoria Caillava y Carlos Pérez, ambos detenidos por la desaparición de Loan Peña.

Personal de la fuerza logró abrir la puerta de una de las viviendas de la exfuncionaria, tras la intervención de un cerrajero.

Están presentes los peritos de la Policía Científica, personal de la Gendarmería Nacional y otros funcionarios del Fuero Federal.

En el lugar buscan alguna pista o rastros para saber si el menor estuvo en el lugar.

ALLANAMIENTO EN EL CEMENTERIO

De manera simultánea efectivos de la PFA realizan un operativo en el cementerio de 9 de Julio.

Utilizan georradares y otras herramientas de búsqueda para buscar pistas sobre el menor que lleva tres semanas desaparecido.

Patricia Bullrich aseguró que los detenidos "borraron cosas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que se pudieron recuperar algunos archivos que fueron eliminados de los teléfonos de los sospechosos.

"Se hace el análisis de la apertura de los teléfonos, de las fotos y donde impactaron el teléfono, y cómo fueron los posibles caminos de cada una de las personas. Se analizan a fondo las fotos", precisó la funcionaria."

Además dijo que "la información es de la fiscalía. Estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología posible".

"El director de ciberseguridad me quería mostrar algunas imágenes que aun no las vamos a conocer. No voy a hablar de nada que cambie las hipótesis porque le corresponde a la justicia", agregó.