Corrientes: incautaron un cargamento ilegal valuado en $160 millones

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal Paso de los Libres incautaron mercadería ilegal valuada en $160 millones en un control fronterizo destinados a prevenir delitos de índole federal.

El operativo se realizó durante un control vehicular y de encomiendas en Paso de los Libres, donde los agentes detuvieron un camión de la empresa Vía Cargo, que se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Tras identificar al conductor y verificar la documentación, se procedió a inspeccionar el rodado.

Durante la revisión, los efectivos hallaron 44 bultos que contenían mercadería de origen extranjero sin documentación legal, entre ellos:

532 perfumes

54 colonias

45 termos

25 artículos electrónicos

41 pares de zapatillas

66 potes de crema

76 prendas de vestir

850 vacunas dietéticas

Toda la mercadería fue secuestrada por las autoridades al no contar con aval aduanero.

El Juzgado Federal de Paso de los Libres, junto con División Aduana–ARCA, dispuso el secuestro total de los elementos, cuyo aforo asciende a $160.045.000.

El conductor quedó a disposición de la Justicia, acusado de infringir la Ley 22.415 (Código Aduanero).

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal Argentina remarcaron su compromiso en la lucha contra el contrabando y los delitos económicos en la provincia de Corrientes.