Encuentro Plurinacional de Mujeres: así es el cronográma en Corrientes

El cronograma del 38° Encuentro Plurinacional ya fue confirmado para los días 22, 23 y 24 de noviembre en Corrientes. Las actividades serán gratuitas e incluirán talleres, movilizaciones y propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad. La organización recomendó inscribirse previamente para agilizar la coordinación.

Sábado 22 de noviembre

08 a 14 – Acreditaciones Inscripciones: CEF Nº1 (Av. Patagonia 1801) Prensa: Anfiteatro Cocomarola (Av. Domingo Sarmiento 2650)

09 – Acto de apertura: Lectura del documento de la Comisión Organizadora en el Anfiteatro Cocomarola

15 a 18 – Talleres

18 a 22 – Actividades culturales satélites

19 – Marcha contra los travesticidios, lesbicidios y transfemicidios. Punto de encuentro: Parque Mitre

20 – Actividad cultural “Tortazo / Festi Torta”. Lugar: Costanera Sur.

Domingo 23 de noviembre

09 a 13 – Inscripciones y retiro de viandas. Lugar: Escuela Nº 6 Publio Escobar (Brasil 650)

09 a 12 – Talleres

12 a 15 – Actividades culturales satélites

15 a 18 – Talleres

18.30 – Marcha del Encuentro. Concentración: Rotonda Poncho Verde (Av. Gobernador Ruiz 2300)

20 – Peña Plurinacional. Lugar: Costanera Sur.

Lunes 24 de noviembre