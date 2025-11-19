¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

River Club San Martín Encuentro Plurinacional de Mujeres
River Club San Martín Encuentro Plurinacional de Mujeres
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
AGENDA CONFIRMADA

Encuentro Plurinacional de Mujeres: así es el cronográma en Corrientes

Del 22 al 24 de noviembre se realizará el 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries.

Por El Litoral

Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 09:19

El cronograma del 38° Encuentro Plurinacional ya fue confirmado para los días 22, 23 y 24 de noviembre en Corrientes. Las actividades serán gratuitas e incluirán talleres, movilizaciones y propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad. La organización recomendó inscribirse previamente para agilizar la coordinación.

Sábado 22 de noviembre

  • 08 a 14 – Acreditaciones

    • Inscripciones: CEF Nº1 (Av. Patagonia 1801)

    • Prensa: Anfiteatro Cocomarola (Av. Domingo Sarmiento 2650)

  • 09 – Acto de apertura: Lectura del documento de la Comisión Organizadora en el Anfiteatro Cocomarola

  • 15 a 18 – Talleres

  • 18 a 22 – Actividades culturales satélites

  • 19 – Marcha contra los travesticidios, lesbicidios y transfemicidios. Punto de encuentro: Parque Mitre

  • 20 – Actividad cultural “Tortazo / Festi Torta”. Lugar: Costanera Sur.

Domingo 23 de noviembre

  • 09 a 13 – Inscripciones y retiro de viandas. Lugar: Escuela Nº 6 Publio Escobar (Brasil 650)

  • 09 a 12 – Talleres

  • 12 a 15 – Actividades culturales satélites

  • 15 a 18 – Talleres

  • 18.30 – Marcha del Encuentro. Concentración: Rotonda Poncho Verde (Av. Gobernador Ruiz 2300)

  • 20 – Peña Plurinacional. Lugar: Costanera Sur.

Lunes 24 de noviembre

  • 09 – Acto de cierre en el Anfiteatro Cocomarola

    • Lectura de conclusiones de los talleres

    • Elección de la sede del Encuentro 2026

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD