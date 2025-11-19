Encuentro Plurinacional de Mujeres: así es el cronográma en Corrientes

El cronograma del 38° Encuentro Plurinacional ya fue confirmado para los días 22, 23 y 24 de noviembre en Corrientes. Las actividades serán gratuitas e incluirán talleres, movilizaciones y propuestas culturales en distintos puntos de la ciudad. La organización recomendó inscribirse previamente para agilizar la coordinación.
Sábado 22 de noviembre
08 a 14 – Acreditaciones
Inscripciones: CEF Nº1 (Av. Patagonia 1801)
Prensa: Anfiteatro Cocomarola (Av. Domingo Sarmiento 2650)
09 – Acto de apertura: Lectura del documento de la Comisión Organizadora en el Anfiteatro Cocomarola
15 a 18 – Talleres
18 a 22 – Actividades culturales satélites
19 – Marcha contra los travesticidios, lesbicidios y transfemicidios. Punto de encuentro: Parque Mitre
20 – Actividad cultural “Tortazo / Festi Torta”. Lugar: Costanera Sur.
Domingo 23 de noviembre
09 a 13 – Inscripciones y retiro de viandas. Lugar: Escuela Nº 6 Publio Escobar (Brasil 650)
09 a 12 – Talleres
12 a 15 – Actividades culturales satélites
15 a 18 – Talleres
18.30 – Marcha del Encuentro. Concentración: Rotonda Poncho Verde (Av. Gobernador Ruiz 2300)
20 – Peña Plurinacional. Lugar: Costanera Sur.
Lunes 24 de noviembre
09 – Acto de cierre en el Anfiteatro Cocomarola
Lectura de conclusiones de los talleres
Elección de la sede del Encuentro 2026
