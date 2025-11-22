¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Encuentro Plurinacional de Mujeres caso de miasis Encuentro Plurinacional de Mujeres
Corrientes

Las noticias más importantes del 22 de noviembre

Por El Litoral

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 07:19

En la misma semana, se confirmó el segundo caso de miasis en el Hospital Pediátrico

Allanamiento y detención por una causa de pornografía infantil en Corrientes

Incautaron 23 envoltorios de cocaína y una moto de origen dudoso en Corrientes

Proteccionistas instalan comederos y bebederos para animales en escuelas capitalinas

Encuentro Plurinacional de Mujeres: qué líneas de colectivos llegan al Cocomarola

Revocaron fallos a extranjeros detenidos por delitos sexuales en Corrientes

“El duro golpe ante Gimnasia de Comodoro nos hizo un click mental”, sentenció Gallizi






 

Últimas noticias

