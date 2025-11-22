Vélez - Argentinos y Central Córdoba - San Lorenzo abren los octavos de final

Con la disputa de dos encuentros se pondrán en marcha este sábado, los octavos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol en la Argentina.

Vélez recibirá a Argentinos Juniors desde las 20, en el estadio José Amalfitani con el arbitraje de Andrés Merlos.

Vélez se metió en esta instancia luego de terminar en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos. Después de un gran arranque, a los dirigidos por

Guillermo Barros Schelotto les afectó el cansancio acumulado y de los últimos partidos solo pudo ganar uno, mientras que empató dos y perdió los otros tres.

Argentinos Juniors, por su parte, fue uno de los equipos que mejor nivel demostró a lo largo del 2025 en el fútbol local e incluso consiguió la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores.

El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente será aquel que avance entre Boca y Talleres de Córdoba.

En tanto que, San Lorenzo de Almagro, quinto en el Grupo B, visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, cuarto en el Grupo A. El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 22 horas con el arbitraje de Nazareno Arasa.

A pesar de la crisis institucional en la que vive, el Ciclón se terminó clasificando a la Copa Sudamericana, siendo uno de los mejores equipos del año y habiendo llegado a octavos de final en ambos semestres con un plantel repleto de juveniles.

El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente será el ganador del duelo entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Los cruces de octavos de final seguirán el domingo con dos partidos. A las 17.30 Rosario Central recibirá a Estudiantes de La Plata y desde las 20.00 jugarán Boca Juniors y Talleres.

A diferencia del Apertura donde la igualdad en los 90 minutos llevaba directamente a los penales, para el Torneo Clausura 2025 se aplicará el alargue en los cruces de eliminación directa.