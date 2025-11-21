Allanamiento y detención por una causa de pornografía infantil en Corrientes

Allanaron un domicilio del barrio Centenario de la ciudad de Curuzú Cuatiá en el marco de una investigación por una causa de pornografía infantil, donde fue detenida una persona además de secuestrar varios dispositivos electrónicos.

Se trató de un trabajo desplegado por personal de la División Investigación Criminal de esa ciudad, que irrumpió en una finca en el marco de la Operación Nacional "Escudo Infantil - Seguridad Argentina-Cooperación Global".

El operativo, ordenado por el Juez de Garantías de Curuzú Cuatiá, Vega Martín José, tenía como objetivo buscar dispositivos electrónicos relacionados con la causa de Pornografía Infantil, según indicaron a El Litoral desde el portal de El Diario de Curuzú.Fue en la jornada del pasado jueves, cuando secuestraron dispositivos móviles de interés para la investigación y se identificó a una persona que quedó a disposición de la Justicia.El allanamiento es parte de un trabajo conjunto entre la División de Investigación Criminal Curuzú Cuatiá, la Fiscalía de Instrucción y la Fiscalía Rural, que busca combatir el delito de Pornografía Infantil en la región.Según se informa, este tipo de delito ha incrementado en Curuzú Cuatiá, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los operativos.