“El duro golpe ante Gimnasia de Comodoro nos hizo un click mental”, sentenció Gallizi

Regatas le ganó a Instituto de Córdoba y logró su quinto triunfo consecutivos en la temporada: 2 en la Liga Nacional y 3 en la Liga Sudamericana donde clasificó para el Final 4.

El pasado jueves, Regatas de Corrientes superó a Instituto, por 74-60, en una sólida actuación colectiva en el Fortín Rojinegro.

Tayavek Gallizzi fue la gran figura con 16 puntos y 5 rebotes en 21 minutos, concretando una valoración de 21. “Es un partido que deja muy lindas sensaciones, por momentos jugamos muy bien. A pesar del bajo score del primer tiempo, hicimos un gran esfuerzo y en la segunda mitad mantuvimos el ritmo”, sostuvo Tayavek.

“El duro golpe ante Gimnasia de Comodoro (derrota por 31 puntos) nos hizo un click mental sobre cómo debíamos salir a jugar, y estamos respetando esa senda. Lo hicimos en Boca, luego en la Sudamericana y este partido era importante para saber si realmente habíamos adoptado la idea. Creo que lo logramos y ahora debemos sostenerlo. Todos estamos en la sintonía de exigirnos más, ponernos más serios, más duros y levantar un nivel que hoy se ve en los entrenamientos para luego volcarlo a la cancha”, agregó el santafesino.

Para finalizar, el pivot que regresó a las canchas tras una grave lesión en la rodilla sufrida en Flamengo de Brasil hace apenas seis meses, destacó su proceso personal: “Todavía estoy algo falto de ritmo, pero tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me dan mucha confianza. Quiero volver a ser el Taya que supo actuar acá en Regatas, un lugar que conozco bien, que me trae muy buenos recuerdos y donde me siento muy cómodo”.

El Remero sumó su sexta victoria en diez encuentros en la Liga Nacional y esperará con buenos ánimos por su próximo rival -Platense- el día 10 de diciembre en la capital correntina.

Antes, el 6 y 7, disputará el Final 4 de Liga Sudamericana en Luque, Paraguay.