BASQUETBOL

“El duro golpe ante Gimnasia de Comodoro nos hizo un click mental”, sentenció Gallizi

El pivote de Regatas analizó el presente del equipo que suma cinco triunfo consecutivos en dos competencias.

Por El Litoral

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 02:00

Regatas le ganó a Instituto de Córdoba y logró su quinto triunfo consecutivos en la temporada: 2 en la Liga Nacional y 3 en la Liga Sudamericana donde clasificó para el Final 4.

El pasado jueves, Regatas de Corrientes superó a Instituto, por 74-60, en una sólida actuación colectiva en el Fortín Rojinegro.

Tayavek Gallizzi fue la gran figura con 16 puntos y 5 rebotes en 21 minutos, concretando una valoración de 21. “Es un partido que deja muy lindas sensaciones, por momentos jugamos muy bien. A pesar del bajo score del primer tiempo, hicimos un gran esfuerzo y en la segunda mitad mantuvimos el ritmo”, sostuvo Tayavek.

“El duro golpe ante Gimnasia de Comodoro (derrota por 31 puntos) nos hizo un click mental sobre cómo debíamos salir a jugar, y estamos respetando esa senda. Lo hicimos en Boca, luego en la Sudamericana y este partido era importante para saber si realmente habíamos adoptado la idea. Creo que lo logramos y ahora debemos sostenerlo. Todos estamos en la sintonía de exigirnos más, ponernos más serios, más duros y levantar un nivel que hoy se ve en los entrenamientos para luego volcarlo a la cancha”, agregó el santafesino.

Para finalizar, el pivot que regresó a las canchas tras una grave lesión en la rodilla sufrida en Flamengo de Brasil hace apenas seis meses, destacó su proceso personal: “Todavía estoy algo falto de ritmo, pero tanto mis compañeros como el cuerpo técnico me dan mucha confianza. Quiero volver a ser el Taya que supo actuar acá en Regatas, un lugar que conozco bien, que me trae muy buenos recuerdos y donde me siento muy cómodo”.

El Remero sumó su sexta victoria en diez encuentros  en la Liga Nacional y esperará con buenos ánimos por su próximo rival -Platense- el día 10 de diciembre en la capital correntina.

Antes, el 6 y 7, disputará el Final 4 de Liga Sudamericana en Luque, Paraguay.

