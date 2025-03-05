La policía recuperó un celular que había sido robado

La Policía de Corrientes, informó que en la madrugada de este miércoles encontraron un celular que había sido robado por dos personas en avenida Centenario y calle Potosí.

Agentes del Destacamento San Marcos junto a la Unidad Especial Antiarrebató, comentaron que se pudo recuperar el teléfono a través del Sistema Integral de Seguridad 911, medio que posibilitó la ubicación del dispositivo en el mapa.

Ante el sonido de alarma, los agentes se dirigieron al lugar que les marcaba y procedieron a realizar un rastrillaje por toda la zona.

Gracias a las imágenes que les brindó el sistema, pudieron identificar a las personas que arrebataron el móvil. Se trataba de dos hombres, mayores de edad que llevaban consigo un teléfono celular , marca Samsung A4 del que no supieron justificar su propiedad, por lo que los detuvieron.

Los demorados están a disposición de la justicia y fueron trasladados hasta la Comisaria Decimo Segunda, donde se llevan adelante las diligencias del caso.

