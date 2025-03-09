¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Hospital Garrahan Policía de Corrientes Masacre de Margarita Belén
Con drones, buscan por agua y tierra a dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná

Este domingo, efectivos policiales de la Dirección de Drones se sumaron la búsqueda de las tres personas desaparecidas. 

Por El Litoral

Domingo, 09 de marzo de 2025 a las 15:26

El Gobierno provincial dio a conocer este domingo que la Policía de Corrientes intensifica la búsqueda por agua y tierra de dos jóvenes desaparecidos en el río Paraná en la localidad correntina de Esquina. 

Se trata de las tres personas que cayeron durante la mañana del sábado a las aguas del río Paraná tras dar vuelta de campana la embarcación en la cual navegaban después de salir de pesca. 

Cabe mencionar que, en horas de este domingo hallaron sin vida a una de las tres personas que eran buscadas. 

En tanto que, efectivos policiales de la Dirección de Drones se sumaron a la intensa búsqueda que realiza el personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina y Goya.

El rastreo se realiza en dos embarcaciones de la Policía de Corrientes, junto a otras dependencias de esa ciudad que se encuentran rastrillando zonas ribereñas.

Asimismo, se cuenta con la colaboración del personal de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Flora y Fauna, y personas que navegan en embarcaciones civiles en la zona.

De esta manera, los efectivos continúan con la intensa búsqueda de estas personas, tanto por tierra, agua y aire, utilizando dos embarcaciones y la utilización de drones con visores de última generación. 

 

