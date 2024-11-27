"Juan Gregorio Pujol fue una personalidad que forjó la institucionalización de Corrientes"

"Juan Pujol ha sido una personalidad que forjó la institucionalización de la provincia. Ha sido un faro", explicó en Hoja de Ruta, el profesor titular de Historia Constitucional Argentina, Dardo Ramírez Braschi, en el marco del natalicio de saladeño Juan Gregorio Pujol.

Juan Gregorio Pujol, nació en Saladas el 27 noviembre 1817 y falleció en la ciudad de Corrientes el 18 de agosto de 1861. Fue un abogado y político argentino, gobernador de Corrientes entre 1852 y 1859 y ministro de Interior durante la presidencia de Santiago Derqui.

"Corrientes, a mediados del siglo XIX, tenía una forja muy particular que no solamente era organizar la provincia misma, sino también llevar adelante esa definitiva organización nacional con una constitución nacional. Y Juan Gregorio Pujol fue, juntamente con Pedro Ferré, en el siglo XIX, uno de los dos grandes artífices correntinos de aquel gran proyecto", sumó.

Para el escritor, "Pujol, además de comenzar a tener un vínculo muy fuerte con la política nacional de mediados del siglo XIX, de la Argentina, ha sido partícipe directo de los acuerdos entre Corrientes y Entre Ríos para el pronunciamiento de Urquiza y la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852. Inmediatamente después la pluma de Pujol fue determinante para la pacificación nacional con el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos y posteriormente la definitiva Constitución Nacional".

El profesor detalló que en la década de 1850, Pujol le vino a dar otro perfil y "otra identidad a Corrientes". "Tiene que ver con la institucionalización de la provincia", explicó. De ese modo, Pujol fue "un estadista, un arquitecto institucional".

