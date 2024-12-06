Voto unánime para la presidencia del Concejo en Mercedes: "Es producto del diálogo"

En Mercedes hubo voto unánime para la presidencia del Concejo Deliberante. El justicialista Roberto Sánchez fue electo por todos sus pares. En Hoja de Ruta aseguró que es producto del diálogo.

"Es producto del trabajo que hemos hecho durante los dos años anteriores como presidente del Concejo Deliberante. A través de esta presidencia hemos trabajado en conjunto con todos los bloques. Hemos tenido una apertura importante y conseguido la aprobación de muchas ordenanzas, de muchas resoluciones por unanimidad", indicó Sánchez.

El justicialista se refirió a la normalidad institucional en la localidad luego de la renuncia del intendente Diego Caram al ser encontrado culpable por la Justicia.

"En lo institucional está totalmente normal. Ya se trabaja con total normalidad. Estar en línea de sucesión es una responsabilidad, un compromiso de seguir haciendo las cosas bien, de seguir sosteniendo este Concejo Deliberante con mucho trabajo, con mucho diálogo y haciendo las cosas lo mejor posible", indicó.

Sobre la situación de su partido mencionó que espera que se construya un frente amplio y que contenga una propuesta y todos los actores posibles.

Mirá la nota completa