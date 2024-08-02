"Las chicanas políticas no deberían darse, tenemos que escuchar lo que pide la gente", aseguró la senadora del Partido Justicialista, Celeste Ascúa, con respecto a la agitada sesión de la Cámara de Corrientes este jueves. Fue luego del pedido al senador Pellegrini con respecto al caso Loan.

"Yo celebro que la sesión haya sido movida. Un poco lo que dije en mi alocución es que teníamos un Senado que parecía invisible. Yo soy senadora hace seis meses y a mí me llamó la atención la poca actividad que tiene el Senado y el poco debate que existe en este ámbito", destacó en Hoja de Ruta. "No estoy de acuerdo con las chicanas políticas me parece que no deberían estar en este ámbito", sostuvo en relación a lo dialogado en la sesión.

Tras la presentación del Partido Justicialista, que buscaba que la Cámara solicite al senador Pellegrini a que aporte su testimonio en la causa Loan, él destacó que lo hará "cuando la Justicia lo llame".

Sobre el proyecto, Ascúa dijo que "es una situación que amerita la presentación de esta persona en la justicia para decir lo que sabe". "La gente en la calle se está manifestando y eso nosotros no podemos obviar. No nos pide a nosotros los peronistas, lo pide a las instituciones. También pide un montón de cosas y nosotros tratamos de recoger ese pedido, ser responsables y actuar en consecuencia", mencionó.

Sobre un posible desafuero de Pellegrini, la senadora lo descartó a menos que haya implicancias futuras. "Nosotros no vamos a pedir el desafuero ni que se lo aparte un senador por ser testigo. Pero sí creemos que es fundamental que él se presente en forma personal, no por escrito, y que diga lo que vio y que dé un manto de tranquilidad a la población y un manto de transparencia", destacó.

Otro de los proyectos que desató el debate en el Senado fue una solicitud de rechazo a las declaraciones del ministro Secretario de la Gobernación, Carlos Vignolo, en medios locales. Sobre el tema, Ascúa dijo que fue "un error por el que el funcionario debería pedir perdón". "Que un funcionario público salga a decir una cosa en una situación tan delicada como la que estamos pasando, no me parece correcto", agregó.

Mirá la nota completa